شكرا لقرائتكم خبر عن رواد السوشيال ميديا فى الخليج يسخرون من أردوغان وتميم بـ 10 صور كاريكاتيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر ترند #أردوغان_يبتز_قطر، على موقع التدوينات تويتر، فى منطقة الخليج العربى، وتفاعل معه الكثيرون من رواد تويتر، معبرين عن سخريتهم من ابتزاز الرئيس التركى للنظام القطرى ونهب ثروات الدوحة لصالح مساندة الاقتصاد التركى الذى يعانى أزمات كبيرة نتيجة هبوط الليرة التركية.

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وهبط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، في الدوحة، اليوم الأربعاء، بعد هبوط الليرة التركية، حيث يعانى الاقتصاد التركى من أزمات كبيرة أدت لهبوط مستمر في سعر العملة المحلية.

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وفى كل مرة تهبط فيها الليرة التركية، يتجه الرئيس التركى إلى قطر، لتعويض خسائر الاقتصاد التركى المتتالية نتيجة دخول الرئيس أردوغان في صراعات عديدة في عدة جبهات أدت إلى استنزاف الاقتصاد التركى.