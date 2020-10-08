شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض مسيرة مفخخة فى الأجواء اليمنية أطلقتها الحوثيين نحو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم اعتراض مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو اللملكة العربية السعودية.

وقبلها ذكرت قناة العربية، مقتل القيادي الحوثي الميداني شرف الدين أبو النور شمال غرب مدينة حيس. وفى وقت سابق أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة محاولات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتكررة، للقيام بهجمات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأربعاء - أن هذه الهجمات كان آخرها إطلاق طائرة بدون طيار باتجاه مدينة نجران السعودية، وإطلاق زورق مفخخ ومسير عن بعد جنوب البحر الأحمر.

وأكدت أن هذه الأعمال العدائية الممنهجة تعكس إصرارًا واضحًا من ميليشيات الحوثي على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعريض حياة المدنيين والملاحة البحرية لخطر جسيم.. مشيرة إلى وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها معها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.