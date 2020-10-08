شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت جميعها في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1684 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

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وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و 657 حالة، بينها 836 وفاة، و 6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.