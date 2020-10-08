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رئيس وزراء إسبانيا يصل الجزائر فى مستهل زيارة رسمية تستمر يومين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء اليوم، الأربعاء ، إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر يومين.

 

 

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وكان عبد العزيز جراد الوزير الأول، رئيس الوزراء الجزائرى فى مقدمة مستقبلى سانشيز لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، يرافقه وزير الشؤون الخارجية صبرى بوقدوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.

 

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسباني خلال زيارته للجزائر بالرئيس عبد المجيد تبون، كما سيعقد جلسة عمل مع جراد.

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