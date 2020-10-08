شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يهنئ الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته وليًا للعهد فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى، الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته وليًا للعهد فى الكويت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتى الشيخ علي الجراح الصباح، أن أسرة آل صباح الكرام، قد باركت تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

ووفقا للدستور الكويتي، يجب على الأمير بعد توليه مسند الإمارة، أن يرشح شخصا من ذرية الشيخ مبارك الكبير خلال عام على الأكثر من توليه الحكم وليا للعهد، ويعرضه على أعضاء مجلس الأمة الكويتي للتصويت عليه، وفي حالة الموافقة التي تتطلب أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يتم تعيينه وليا للعهد عقب أداءه اليمين الدستورية، وفي حالة عدم حصوله على النصاب القانوني من عدد الأصوات، يقوم أمير الكويت بطرح ثلاثة أسماء على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط على أعضاء المجلس، ليتم اختيار أحدهم وليا للعهد.