شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة ليبيا المؤقتة تثمن دور مصر فى حفظ وحدة التراب الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت الحكومة المؤقتة الليبية، اليوم، الأربعاء، دور مصر الفعال في الحفاظ على أمن ووحدة التراب الليبي، مطالبة بضرورة التمسك بمخرجات لقاءات الغردقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة عز الدين الفالح، في تصريحات صحفية نقلتها بوابة الوسط ووسائل إعلام ليبية، إن الحكومة تأمل بأن تدعم الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي مخرجات لقاءات بوزنيقة والغردقة.

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وأضاف "نتابع عن كثب المحادثات واللقاءات السياسية في بوزنيقة المغربية والعسكرية بالغردقة المصرية، وما يمكن أن يتمخض عنهما، ونأمل من الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي دعم مخرجات هذه اللقاءات، التي يجب أن تكون في صالح الوطن والمواطن ضمن إطار التوزيع العادل للثروة والمناصب السيادية، كما أنه لا يمكن القبول بأي محاولة من أي طرف للالتفاف على الجيش العربي الليبي".

وتابع " الحكومة تبارك دائما كل ما من شأنه رأب الصدع بين الليبيين ونحن دائما مع حقن الدماء ووحدة التراب الليبي، كما أنه لا نتوقع أي نجاح لمخرجات كل هذه اللقاءات على الأرض إلا في حال جرى سحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، ووقف المجلس الرئاسي التلاعب بأموال الشعب الليبي، من خلال الإسراع في عقد صفقات مشبوهة مع بعض الشركات التركية بشكل مريب قبل استقالة السراج من المجلس الرئاسي، هذا إن كان لديه نية في الاستقالة نهاية أكتوبر الجاري، كما صرح".