شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر فى رسالة للشعب العراقى: أملى أن تؤدبوا كل المشاركين فى التخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى، رسالة إلى الشعب العراقى قائلا: "أملي بكم أن تؤدبوا كل المشاركين في التخريب والسلب وممن يعرضون المقدسات للخطر"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وقبلها قالت ميليشيات كتائب حزب الله العراقية، أن تظاهرات كربلاء التى شهدتها العراق أمس الثلاثاء هى أعمال تخريبية.

وفى وقت سابق، شهد العراق اشتباكات ضخمة خارج ضريح الإمام الحسين المقدس لدى الشيعة بمدينة كربلاء، وسط اتهامات من جانب السلطات العراقية بأن مندسين افتعلوا احتكاكا مع القوات الأمنية خلال الزيارة الأربعينية فى محافظة كربلاء، حيث اشتبك الثلاثاء مندسون مع قوات الأمن خارج ضريح الإمام الحسين المقدس لدى الشيعة بمدينة كربلاء فى جنوب العراق وإن عدة مصابين سقطوا.