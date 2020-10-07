شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يوضح حكم ارتداء «المُحرم» للكمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، حكم لبس المُحرم للكمامة للوقاية من فيروس كورونا.
وقال المفتي العام للمملكة “إن الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءًا منه إذا احتاج المُحرم إلى لبسه فإنه لا يترتب على لبسه فدية”.
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