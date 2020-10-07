شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته ولياً للعهد في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالا هاتفيا اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بتزكيته وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

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وتمنى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح التوفيق والسداد.

وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق دعواته ومشاعره الأخوية تجاه الكويت وشعبها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بارك فيه لسموه اختياره وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وسأل سمو ولي العهد، الله العلي القدير أن يعين سموه ويوفقه لخدمة الكويت وشعبها الشقيق.

وقد أعرب الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن عظيم شكره لسمو ولي العهد على ماعبر عنه من مشاعر أخوية، مؤكداً على العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين الشقيقين.