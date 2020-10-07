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الخطوط السعودية تكشف عن موعد فتح الرحلات الدولية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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كشفت الخطوط الجوية عن موعد فتح رحلات الطيران الدولية، والتي علقت في 15 مارس الماضي بسبب فيروس ، وذلك في رد لها على استفسار أحد العملاء.

وقالت الشركة في ردها إنه وفقاً للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في 1 يناير 2021 مع العلم أن الجهات المختصه ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ 30 يوماً.

وأضافت أنه تم بالفعل السماح للحالات المستثناة بالسفر ابتداءً من 15 سبتمبر الماضي.

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