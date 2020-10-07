ضبط مواطن وبحوزته 830 حزمة من نبات القات المخدر بعسير

تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها. وقد تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية. اظهر المزيد

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