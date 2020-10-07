شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية نحو المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم اعتراض طائرة بدون طيار “مسيرة مفخخة” في الأجواء اليمنية.

وأضاف التحالف، في خبر عاجل نقلته “العربية”، أنه تم اعتراض مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو المملكة.