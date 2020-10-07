شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» توضح المُهلة المتاحة لمن لديهم مركبات أجنبية لإخراجها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك منح المواطنين ممن لديهم مركبات أجنبية واردة ؛ مهلة من تاريخ فتح المنافذ البرية بشكل رسمي لإخراج مركباتهم.
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المهلة تبدأ من تاريخ فتح المنافذ البرية ولمدة 10 أيام.
وأبانت أنه إذا رغب الشخص في إخراج المركبة خلال هذه الفترة يمكن ذلك من خلال أقسام الشحن في المنافذ البرية، والتي تسمح للمركبة المشحونة بالمغادرة من خلال الخدمات المقدمة من شركات الشحن والنقل المركبات.
وأشارت إلى أنه يمكن ترسيم مركبة المواطن إذا انطبقت عليها الشروط لتحويلها إلى سيارة سعودية.
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