العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة

وأفاد الموقع الإلكتروني "عمون"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تكليف الملك عبد الثاني لهاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، يأتي خلفا لحكومة عمر الرزاز، التي قبل العاهل الأردني استقالتها، يوم السبت الماضي.

وذكر الموقع أن بشر هاني الخصاونة، مواليد العام 1969، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون من لندن، وشغل منصب مستشار في رئاسة الوزراء، في العام 2008-2009، وسفيرا لبلاده في القاهرة ومندوبا في الجامعة العربية، وسفير في دول أخرى.

كما شغل هاني الخصاونة منصب وزير دولة للشؤون الخارجية، وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية.

يتبع...