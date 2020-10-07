وزير فرنسي يرفض تقديم بلاده الاعتذار للجزائر

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وأكدت الصحيفة أن الوزير الفرنسي، جان ميشال بلانكي، قد أعاد بعث نقاش كان سببا في توتير العلاقات الثنائية في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى أن هذا التصريح يأتي من مسؤول فرنسي في مستوى وزير، في وقت أطلق فيه رئيسا البلدين، عبد المجيد تبون، وإيمانويل ماكرون، مسار تهدئة على صعيد ملف الذاكرة، باعتباره أحد الأسباب التي ساهمت في تسميم العلاقات الثنائية، بتكليف الرئيسين لكل من عبد المجيد شيخي عن الجانب الجزائري، وبنجامان ستورا عن الجانب الفرنسي، بإعداد تقرير يسلم قبل نهاية السنة الجارية، يستهدف طي هذا الملف نهائيا.
وأوضحت الصحيفة أن تصريح الوزير الفرنسي الخاص بـ"توبة" طرف دون آخر، يخل بمبدأ العدالة الذي يجب أن ينسحب على "جميع الذاكرات"، وبأن السياسيين الفرنسيين يصرون على توظيف كلمة "repentance"، وتعني "توبة"، عندما يتعلق الأمر بالذاكرة مع الجزائر، وهم على يقين بأن للتوبة بعد ديني، في حين أن الجزائريين لم يطالبوا يوما بتوبة فرنسا، وإنما اعتذار "excuse" عن جرائم الاحتلال، وهو مطلب سياسي بعيد تماما عن الاعتبارات الدينية.
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