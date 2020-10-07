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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار ورياح نشطة ومكة وينبع تسجلان أعلى درجة حرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقعت هيئة الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، بمشيئة الله تعالى.
وعن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة المكرمة وينبع 41 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة، بينما تسجل أبها 15 درجة مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة غدا.
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