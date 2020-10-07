شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يُحدد شرط اعتماد لقاح ضد «كورونا» بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة ستعتمد لقاح كورونا فور اعتماده واختباره دوليا.

وحذر “الربيعة” خلال لقائه مع قناة ” العربية” من عودة فيروس كورونا مرة أخرى كما حدث في عدد من الدول.

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وأضاف أن المملكة حريصة على توفير اللقاح في أقرب فرصة، لكن هناك اهتمام بالتأكد من مأمونية اللقاح العالية.

ولفت إلى أن هناك توجيها من القيادة بمتابعة اللقاحات باهتمام، وأنه متى ما توفرت سيتم توفيرها للجميع لكن من الصعب تحديد موعد لذلك.

وأشار إلى أن أعداد الإصابة بكورونا في انخفاض لكن – لا قدر الله – قد يعود الفيروس في أي وقت، منبها على الجميع بالالتزام بالاحترازات والتباعد، فهي الأساس لضمان عدم عودة الجائحة كما حدث في دول أخرى.