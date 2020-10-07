شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث شؤون الحرمين»: تخصيص مسار خاص لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال متحدث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر إنه تم تخصيص ، مسار خاص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ليصلوا إلى المسجد الحرام، ويؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأربعاء حول آخر التطورات بشأن موسم العمرة أن الرئاسة تعمل ليل نهار لتعقيم بيت الله الحرام وتطهيره بأفضل السبل.
وأكد أنه تم تجنيد أكثر من 4 آلاف عامل يقومون بغسل وتعقيم صحن المطاف والمسعى والساحات الخارجية والأروقة الداخلية 10 مرات في اليوم والليلة.
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