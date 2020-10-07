اخبار الخليج

أمريكي يصاب بكورونا مرتين وبأعراض مختلفة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكي يصاب بكورونا مرتين وبأعراض مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

أمريكي يصاب بكورونا مرتين وبأعراض مختلفة

متابعات_ الخليج 365

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الأمريكي، جوردان جوزي، أصيب بفيروس "كوفيد – 19" مرتين، وفي كليهما عانى من أعراض مختلفة.

 

وكانت المرة الأولى التي أصيب فيها جوزي (29 عاما) بالعدوى في أوائل الربيع، وعاني حينها من الحمى وضيق في التنفس وآلام في الجسم.

 

Advertisements

وبعد شهرين من المرض، تم رصد الأجسام المضادة في دمه، وشفى وعاد إلى حياته الطبيعية واستأنف ممارسة .

 

ولكن في يونيو فقد الرجل الشهية، وأصيب بإرهاق شديد، ما جعله غير قادر على أداء الأنشطة الحياتية اليومية المعتادة.

 

وروى الأمريكي ما جرى له هذه المرة قائلا: "لم أستطع صعود الدرج أو السير للتنزه في منطقتي".

 

وأوضحت الدكتورة، سوزان كلاين، أستاذة الطب في قسم الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، أن مثل هذه الحالة يمكن أن تكون أمثولة عن الإصابة المكررة بالفيروس، مشيرة إلى أنه لتحديد ذلك، سيتعين على الأطباء إجراء كشف للتسلسل الجيني لعينات الفيروس، وفقا لروسيا اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكي يصاب بكورونا مرتين وبأعراض مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا