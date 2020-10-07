تسريب بعض مواصفات آيفون 13 قبل إطلاق آيفون 12

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في الوقت الذي تستعد فيه آبل لطرح النسخة 12 من هواتف آيفون، سربت بعض المواقع معلومات حول مواصفات أجهزة iPhone 13 التي ستطلق العام القادم.



وتبعا لموقع Business Insider فإن "روس يونغ" المحلل والخبير التقني التابع لـ Display Supply Chain Consultants كشف عن بعض ميزات هواتف iPhone 13 المنتظرة من آبل.

ومن أبرز ما سيميز هذه الأجهزة التي ستطرح العام القادم وفقا ليونغ هو دقة عرضها للصور والفيديوهات بفضل شاشات ProMotion التي ستتمتع بحساسية عالية".

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كما أشار الخبير "إلى أن آبل ستطرح عدة نماذج من هواتف iPhone 13، نموذجان منها سيأتيان بشاشات بمقاس 5.42 و6.06 بوصة، ونموذجان أكثر تطورا وتقنية سيحصلان على شاشات بمقاس 6.06 و6.67 بوصة". وفقا لروسيا اليوم.

وسيزود أول نموذجين تبعا لمعلومات الخبير بكاميرات أساسية ثنائية العدسة، فيما سيحصل النموذجان الآخران على كاميرات أساسية بثلاث عدسات.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية كانت قد سربت مؤخرا بعض المعلومات عن أسعار ومواصفات هواتف iPhone 12 التي ستطلق قريبا.

وأشارت إلى أنها ستأتي بعدة نسخ تتراوح أسعارها ما بين 649 و1399 دولارا".