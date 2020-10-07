الرئيس الجزائري يكشف السبيل الوحيد لإعادة بناء ليبيا

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وذكرت الصحيفة أن تصريحات الرئيس الجزائري جاءت خلال حواره مع جريدة "لوبينيون" الفرنسية، مؤكدا "أن الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا هي الشرعية الشعبية، عن طريق تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات، إذ لا يمكن إعادة توحيد المؤسسات دون الاتفاق على شخص مشروع، ينتخب من قبل الشعب الليبي كله".
وأوضح الرئيس الجزائري أن هذا الأمر "سيستغرق وقتًا، ربما ثلاث أو أربع سنوات، لكن مرت 9 سنوات منذ أن عرضت الدول المهتمة بالشأن الليبي حلولاً صغيرة لم تقدم شيئًا، ولن تقدم شيئًا على الإطلاق"، على حد قوله، منوها إلى خطورة الوضع في ليبيا، قائلا إنه "مقلق للغاية، خاصة بالنسبة لدول الجوار".
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