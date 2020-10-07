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وتابعت: "كما تم تبادل وجهات النظر حولالتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وقال قريشي إن بلاده تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية من أجل أمنها وسلامتها، وأضافت: "جدد قريشي إدانة باكستان للاعتداءات المتكررة من جانب الميليشيات الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية".
وقالت الوكالة إن "وزير الخارجية الباكستاني ثمّن علاقات باكستان مع المملكة، مؤكدا أنها علاقات عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ"، مضيفا: "هناك توافق رؤى البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية وهذا التوافق يعد أمرا مشجعا للغاية".
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ويقول محللون، بحسب تقرير سابق لـ "رويترز" إن السعودية لا تريد المخاطرة بمصالحها التجارية في الهند من أجل دعم باكستان في مسألة كشمير. وأضافوا أن الرياض قد يكون لديها تحفظات كذلك على احتمال انضمام إيران إلى الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، بينما قال حافظ طاهر أشرفي، رجل الدين الباكستاني البارز لـ"رويترز"، في تقرير سابق: "لا أعتقد أن الأمور وصلت إلى مستوى الخلاف الشديد".
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية السعودية وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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