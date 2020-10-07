وذكر بيان لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم القبض على شخص ارتكب عددًا من القضايا الجنائية، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة ألقت القبض على مواطن (في العقد الثالث من العمر)؛ لارتكابه عدداً من القضايا الجنائية.
وتابع أن "الجرائم تمثلت في: ترويج المخدرات، وإطلاق النار على رجال أمن، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... مروج مخدرات يطلق النار على الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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