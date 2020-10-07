ونشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، على "تويتر" صورا لعسكريين أمريكيين وإماراتيين، قالت إنه تم التقاطها خلال زيارة قائد قوات المارينز الأمريكية إلى الإمارات.
وكتبت: أكمل قائد قيادة المارينز الأمريكية زيارة إلى دولة الإمارات المتحدة حيث التقى بنائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المرزوعي".
ووصفت القيادة المركزية الأمريكية التعاون مع الإمارات بـ"الشراكة الحقيقية"، وأضافت: "تعمل قوات المارينز حاليا مع شركائنا في الإمارات العربية المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "شراكة حقيقية"... قائد قوات "المارينز" الأمريكية يزور الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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