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وأضاف بأن القوات الحكومية نفذت خلال العملية الهجومية التي ساندها طيران التحالف العربي بغارات مكثفة على مواقع وتحركات لـ "أنصار الله"، التفافاً على مواقع الجماعة شمال منطقة بِير المرَازِيق تمكنت خلاله من تحرير عزل قناو ومطاو وجعاس وقيسين، ومواقع أخرى شمال غربي قرية الريان شرقي المنطقة.
وذكر أن الجيش أسقط طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" في منطقة المعو شمال منطقة الخنجر شرق مديرية خب والشعف شرقي الجوف.
وأكد استمرار تقدم الجيش باتجاه منطقة صبرين غرب منطقة بِير المرَازِيق، ومعسكر اللبنات الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم، تمهيداً لاستعادة المدينة التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في الأول من آذار/ مارس الماضي.
ووفقاً للمصدر، أسفرت المعارك عن مقتل 13 من الجيش وجماعة "أنصار الله" وإصابة أكثر من 30 من الجانبين، في حين أسرت القوات الحكومية أكثر من 6 عناصر من الجماعة.
ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني في محافظة الجَوف غداة إعلانه السيطرة على ما يزيد عن 35 كيلو متراً واستعادته معسكر الخنجر الاستراتيجي الذي يتحكم في عدة طرق رئيسة بمديرية خبْ والشّعْف شرقي الجَوف، إضافة إلى منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض خلال عملية هجومية على مواقع جماعة "أنصار الله" استمرت ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في معاركه مع "أنصار الله" بمحافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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