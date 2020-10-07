الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في معاركه مع "أنصار الله" بمحافظة الجوف

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القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش) نفذوا عملية واسعة على مواقع لجماعة "أنصار الله" في محيط منطقة بير المرازيق في مديرية خب والشعف شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، تمكن خلالها من السيطرة على جبال السعراء وقرن الصيعري.

وأضاف بأن القوات الحكومية نفذت خلال العملية الهجومية التي ساندها طيران التحالف العربي بغارات مكثفة على مواقع وتحركات لـ "أنصار الله"، التفافاً على مواقع الجماعة شمال منطقة بِير المرَازِيق تمكنت خلاله من تحرير عزل قناو ومطاو وجعاس وقيسين، ومواقع أخرى شمال غربي قرية الريان شرقي المنطقة.

وذكر أن الجيش أسقط طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" في منطقة المعو شمال منطقة الخنجر شرق مديرية خب والشعف شرقي الجوف.

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وأكد استمرار تقدم الجيش باتجاه منطقة صبرين غرب منطقة بِير المرَازِيق، ومعسكر اللبنات الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم، تمهيداً لاستعادة المدينة التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في الأول من آذار/ مارس الماضي.

ووفقاً للمصدر، أسفرت المعارك عن مقتل 13 من الجيش وجماعة "أنصار الله" وإصابة أكثر من 30 من الجانبين، في حين أسرت القوات الحكومية أكثر من 6 عناصر من الجماعة.

ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني في محافظة الجَوف غداة إعلانه السيطرة على ما يزيد عن 35 كيلو متراً واستعادته معسكر الخنجر الاستراتيجي الذي يتحكم في عدة طرق رئيسة بمديرية خبْ والشّعْف شرقي الجَوف، إضافة إلى منطقة البرقاء وجبل الرقيب الأبيض خلال عملية هجومية على مواقع جماعة "أنصار الله" استمرت ساعات.