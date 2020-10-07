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وذكر الموقع أنه تم اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي في قاعدة نيتسانيم العسكرية، وإنه على خلفية ذلك قررت قيادة القاعدة نقل حوالي 80 جنديا يخدمون في أقسام المرضى الذين تم التحقق منهم إلى مجمع عزل، حيث تم أيضا نقل من خالطوا أحد المصابين، بينما عانى بعضهم من الأعراض.
وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن هؤلاء الجنود تمردوا ورفضوا الانتقال إلى معسكر العزل خوفا من العدوى، ومن المتوقع أن يواجهوا إجراءات تأديبية لرفضهم الأمر.
وأوضح الموقع أن جنديا إسرائيليا قد أصيب خلال إجازته في أعياد اليهود الماضية، نتيجة لمخالطته لوالديه اللذان كانا مصابين بالفيروس، وأنه فور عودة الجندي إلى قاعدته أصيب جراءه جندي آخر، ما دفع بقادة القاعدة العسكرية إلى عمل عزل للجنود، ليرفضوا الأوامر العسكرية فيما بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن عن "تمرد عسكري" ومحاكمة فورية للجنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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