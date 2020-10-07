نائب وزير الحج: تفعيل البطاقة الذكية في الموسم المقبل

وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية أوضح مشاط أن مبادرة البطاقة الذكية تُعد تجمعًا للجهود التقنية في القطاعات التي تخدم الحجيج في موسم الحج، يستفيد منها الحاج في دخول المملكة ومواقع السكن، كما تحتوي البطاقة على مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات الخاصة بالحاج والتي تساعد على تنظيم إدارة الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج القادمين من الخارج.
© REUTERS / Saudi Press Agency
وكان قد تم تجربة البطاقة الذكية والبدء في استخدامها خلال موسم حج 1440هـ (2019)، حيث تم توزيع قرابة 50 ألف بطاقة لمجموعة من الحجاج لدراسة التجربة وتقييمها.
وأفاد نائب وزير الحج والعمرة بأن البطاقة الذكية تحتوي على البيانات الأساسية والمالية للحاج، كما تُسهل البطاقة على وزارة الحج والعمرة وجميع القطاعات الخدمية التعرف على الحاج وتقديم الخدمة له بشكل يليق بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن البطاقة الذكية سيتم إدارتها من خلال مركز موحد للتحكم بجميع الخدمات، وسيشارك فيه كل القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن، مضيفا أن منظومة الحج والعمرة عبارة عن نسيج متكامل تتعاون فيه جميع قطاعات المملكة الحكومية أو الخاصة خدمة لحجاج بيت الله الحرام.
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