شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يوضح أهداف الاشتراطات المحدثة لنشاطي الخياطة ومغاسل الملابس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الأهداف من وضع الاشتراطات المحدثة لنشاطي محال الخياطة ومغاسل الملابس التي اعتُمدت اليوم (الأربعاء)، وذلك ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع” تويتر” أن الأهداف تتمثل في التسهيل على المستثمرين و تحسين بيئة الأنشطة الداخلية وتسهيل الرقابة وزيادة الشفافية و تحسين المشهد الحضري.

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وأشار إلى أن الأثر المتوقع يتمثل في زيادة حجم النشاط و رفع جودة الخدمات وتقليص الوقت والجهد و رفع جودة الحياة.