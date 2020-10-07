شكرا لقرائتكم خبر عن متى ستعود «حافظات زمزم» للحرمين الشريفين؟ «حيدر» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أجاب متحدث شؤون الحرمين ، على استفسار بشأن موعد عودة “حافظات زمزم” للحرمين الشريفين .
وقال متحدث شؤون الحرمين خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا بالمملكة : ” تعمل الرئاسة ضمن إجراءاتها الاحترازية برفع كافة المشربيات والحافظات ” .
وأضاف : ” ونعمل الآن على تقنيات حديثة لتقديم مياه زمزم عن طريق هذه الحافظات ، بدون أن يكون هناك اضطرار لعملية التلامس ” .
وتابع : ” حتى يتم ذلك تقدم الرئاسة العامة عبوات مياه زمزم المباركة التي أنتجت خصيصاً للمعتمرين الذين يفدون إلينا وتستخدم لمرة واحدة وسعتها 200 ملليمتر” .
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