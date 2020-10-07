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متى ستعود «حافظات زمزم» للحرمين الشريفين؟ «حيدر» يجيب (فيديو)

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محمد السيد عبدالمنعم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أجاب متحدث شؤون الحرمين ، على استفسار بشأن موعد عودة “حافظات زمزم” للحرمين الشريفين .

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وقال متحدث شؤون الحرمين خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس بالمملكة : ” تعمل الرئاسة ضمن إجراءاتها الاحترازية برفع كافة المشربيات والحافظات ” .

وأضاف : ” ونعمل الآن على تقنيات حديثة لتقديم مياه زمزم عن طريق هذه الحافظات ، بدون أن يكون هناك اضطرار لعملية التلامس ” .

وتابع : ” حتى يتم ذلك تقدم الرئاسة العامة عبوات مياه زمزم المباركة التي أنتجت خصيصاً للمعتمرين الذين يفدون إلينا وتستخدم لمرة واحدة وسعتها 200 ملليمتر” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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