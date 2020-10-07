شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 قذائف هاون على قرية زاغنية فى محافظة ديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء إن ثلاث قذائف هاون سقطوا على قرية فى ديالى، دون وجود أى ضحايا.

وأضاف المصدر فى حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، مساء اليوم، على قرية زاغنية فى ناحية العبارة بديالى"، مؤكدًا أنها "لم تسبب بإصابات تذكر فقط أضرار مادية".