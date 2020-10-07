شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: 90 قتيلا من النظام وداعش بمعارك شمال سوريا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى سقوط 90 قتيلا من النظام وداعش بمعارك شمال سوريا خلال أسبوع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المرصد السورى مقتل 2 وإصابة آخرين من مقاتلى لواء العباس التابع للحرس الثورى بريف دير الزور، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل وقبلها أدانت فرنسا الهجوم فى مدينة الباب، حيث طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، بوقف للنار فى كل سوريا وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وفى وقت سابق عبرت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة الهجمات فى سوريا فى الآونة الأخيرة، بعد يوم من انفجار وقع بمدينة الباب بشمال غرب البلاد وأودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصًا.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس فى بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع بالقرب من تقاطع طرق مزدحم فى الباب أمس"، مضيفة أن تقارير أخرى ذكرت أن أكثر من 20 قتلوا وتابعت قائلة "نشعر بقلق شديد من تزايد مثل هذه الهجمات الإرهابية فى الشهور الأخيرة".

وقال ثلاثة شهود عيان لرويترز أن عشرات أصيبوا فى انفجار فى بلدة الباب بشمال غرب سوريا التى تسيطر عليها فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا وقال أحد الشهود أن شاحنة كبيرة ملغومة انفجرت فى منطقة مزدحمة من البلدة.