خفر السواحل التونسى يوقف 4 مهاجرين غير شرعيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف خفر السواحل التونسى اليوم الأربعاء، 4 مهاجرين غير شرعيين أثناء محاولتهم التسلل لإحدى البواخر الراسية في ميناء حلق الوادي بالعاصمة تونس. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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