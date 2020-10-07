شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد ارتباط قضايا البيئة بالتنمية المستدامة والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، دعمه للقضايا البيئية لارتباطها بالتنمية المستدامة والسلام. وأشاد رئيس مجلس الوزراء السودانى -فى كلمته خلال إطلاق التقرير الأول لحالة البيئة والتوقعات البيئية . وأشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، بإطلاق التقرير مؤكدًا انه يوفر المعلومات اللازمة لدعم متخذي القرار.

وأوضح حمدوك أن الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها والاستفادة منها، يمثل أهمية قصوى للجيل الحاضر والأجيال القادمة في المستقبل، كما أكد حمدوك دعمه للقضايا البيئية لارتباطها بالتنمية المستدامة والسلام.

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