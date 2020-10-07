شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: التحقيق بشأن إطلاق صواريخ كاتيوشا يؤكد تورط ميليشيات حزب الله العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، في خبر جاعل لها منذ قليل، عن مصادر تأكيدها أن التحقيق بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا يؤكد تورط ميليشيات حزب الله العراقي، موضحة أن التحقيق يرجح صنع منصات الصواريخ في جرف الصخر.

وقبلها قال اللواء يحيى رسول عبدالله المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ‘ن لجنة التحقيق ستصدر قرارات حول استهداف البعثات الدبلوماسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

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وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، أن نتائج إيجابية حول التحقيق باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية.