شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات فيروس كورونا في السعودية للأسبوع الثانى بتسجيل 468 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت إصابات فيروس كورونا فى المملكة العربية السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية، حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأربعاء، تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات المؤكدة 337.711 حالة، مقابل تعافي 596 حالة ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 323.208 حالة، ووفاة 24 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة 4.947 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (379) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة 336.766 حالة، مقابل شفاء 570 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 322.055 حالة، وتوفى 23 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 4.898 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالى 336387 حالة، وفق ما نشر التلفزيون السعودي.

Advertisements

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 511 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالى 321485 حالة، مؤكدة أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 4875 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10027 والحالات الحرجة 955 حالة