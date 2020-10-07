شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد..ملك المغرب يوجه خطابا للبرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجه عاهل المغرب الملك محمد السادس، خطابا للبرلمان، بعد غد الجمعة ، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة.

وأفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية ، البيان التالى:

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" تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا للبرلمان، يوم الجمعة 21 صفر الخير 1442 ه موافق 9 أكتوبر 2020م .

وأخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية التى أقرتها السلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية، للحد من انتشار وباء كوفيد 19، سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكى العامر بالرباط، وسيتم نقله مباشرة داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة.

وفى هذا السياق، أعطى جلالة الملك، حفظه الله، توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الإلتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة”.