شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: توافق على أن يكون نائب محافظ المركزي الليبي من طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك توافقا على أن يكون نائب محافظ المركزي الليبي من طرابلس.

وفى وقت سابق دعا وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، المشاركان في الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، الأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين والمشاركة في اجتماع حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى دعم مسار بوزنيقة "الذي حقق نتائج إيجابية".

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وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن عضو مجلس النواب الليبي إدريس عمران، في كلمته باسم الوفدين خلال مؤتمر صحفي اليوم بمدينة بوزنيقة المغربية، أكد أن جلسات الحوار التي استضافتها المغرب سادها جو إيجابي وروح التفاؤل، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة في ليبيا، مؤكدا أن هناك إصرارا على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب وقت.