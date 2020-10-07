شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تعلن عدم رصد أى حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.، وتراجعت إصابات فيروس كورونا فى المملكة العربية السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية، حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الأربعاء، تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات المؤكدة 337.711 حالة، مقابل تعافي 596 حالة ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 323.208 حالة، ووفاة 24 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة 4.947 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

ويواصل القائمون على المسجد الحرام أعمال التطهير والتنظيف مع وصول مجموعات من المعتمرين لأداء العمرة، حيث نشرت رئاسة شؤون الحرمين ووكالة شؤون المسجد النبوي عبر تويتر، صورا من المسجد الحرام والنبوي لاستمرار أعمال التطهير، فيما كتبت رئاسة شئون الحرمين :"تحرص القيادة على تكثيف وتقوية التعاون بين المشغلين والفاعلين في المسجد الحرام مع وصول مجموعات العمرة الذين يسعدون كثيراً بهذه الفرصة الكبيرة وعمل العمرة لأداء عملهم براحة وطمأنينة".