شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن نتائج التحقيق باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى رسول عبدالله المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن لجنة التحقيق ستصدر قرارات حول استهداف البعثات الدبلوماسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، أن نتائج إيجابية حول التحقيق باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وفى وقت سابق أكدت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، اليوم الثلاثاء، أن بعض المندسين افتعلوا احتكاكا مع القوات الأمنية خلال الزيارة الأربعينية فى محافظة كربلاء، موضحة أنه خلال مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، فى مدينة كربلاء المقدسة تجمعت عصر اليوم أعداد من المتظاهرين من مختلف المحافظات، فى ساحة التربية بمحافظة كربلاء وتوجهوا باتجاه باب القبلة وحاولوا الدخول مِن طريق غير مخصص للدخول.