شكرا لقرائتكم خبر عن المشير خليفة حفتر يلتقى وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، وفدًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

وأكدت وسائل إعلام ليبية نقلا عن الصفحة الرسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على الفيس بوك، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وزار الوفد أحد المواقع في مدينة سبها، أمس الثلاثاء، حيث التقى قادة منطقة سبها العسكرية، كما تفقد مخزونًا ذريًّا وأجرى قياسات إشعاعية في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشير خليفة حفتر يلتقى وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.