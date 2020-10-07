شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى ينفى انعقاد مؤتمر لمساعدة لبنان فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أن مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان لن ينعقد فى شهر نوفمبر المقبل. وأضاف أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعا خلال أيام للتأكيد على الحاجة لتشكيل حكومة. ومن جانبه، وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، رسالة يطالب فيها باحترام الدستور والقانون حيال الأوضاع التي تحدث في لبنان، وغرد عون عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الدولة القوية قد يحكمها أقوياء أو حكام عاديون، ولكنهم يحترمون الدستور ويلتزمون القوانين، وبذلك تقوى الدولة. الدولة الضعيفة يحكمها حتماً أقوياء، ولكنهم لا يقيمون وزناً للدستور ويتجاهلون القوانين، فيزدادون قوة ويزداد ضعف الدولة". Advertisements وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب (البرلمان) سيجتمع في 15 أكتوبر "لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة".

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