شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية العراقى يؤكد ضرورة ترسيخ مبدأ العدالة واستقلال القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة ترسيخ مبدأ العدالة، مشددا على ضرورة أن تكون استقلالية القضاء وتنسيق أجهزته وفقاً للدستور.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية أوردته - قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن صالح استقبل اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان القاضي بنكين قاسم وأعضاء المجلس، ومحافظ السليمانية هافال أبو بكر".

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة استقلالية القضاء في ترسيخ مبدأ العدالة وتطبيق القانون وتعزيز سيادة الدولة، وأهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية الاتحادية والأجهزة القضائية في إقليم كردستان وفقاً للدستور بما يفتح الباب أمام حسم المسائل العالقة، وسرعة الاستجابة للمتطلبات القانونية والتشريعية في البلد، والتي ستنعكس على ترسيخ سلطة القانون.

وأوضح أنه تم أيضا التباحث حول أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير كافة مستلزماتها التشريعية والفنية، بما يضمن النزاهة ومنع التزوير والتلاعب، وتحقق التمثيل الواسع للناخبين، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع الإجراءات الخارجة عن القانون ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة أهمية حسم مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والتنسيق بين الأجهزة القضائية الاتحادية وفي إقليم كردستان في هذا الصدد، وتأكيد الدور المهم للمحكمة في الكثير من المسائل القانونية والإدارية في البلد، والعمل على حسمها وفق الدستور.

وأكد صالح أنه سيبقى داعماً ومسانداً لكل جهود الأجهزة القضائية الاتحادية والأجهزة القضائية في إقليم كردستان، ومسانداً في إعداد القوانين والتشريعات التي تصب في حسم المسائل العالقة والنقاط الخلافية، وتنفيذ العدالة وإحقاق الحقوق تعزيزاً لسيادة الدولة في فرض القانون وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين.

من جانبهم، قدم القضاة شكرهم لرئيس الجمهورية لدعمه لاستقلالية القضاء، والشروع في تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية لتطبيق القانون واستقلالية القضاء تعزيزاً لسلطة الدولة.