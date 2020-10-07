شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، 3923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 حالة وفاة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه تم إجراء 23 ألفًا و865 فحصا للكشف عن الفيروس في كافة المختبرات المختصة ليصل إجمالي المفحوصات منذ بداية ظهور الفيروس في العراق إلى مليونين و419 ألفًا و252 فحصا. وأضافت أنه تم تسجيل 3413 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 319 ألفًا و784 حالة بنسبة شفاء 81.8%.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في العراق بلغ 391 ألفًا و44 حالة منها 61 ألفًا و656 حالة يتلقون العلاج بالمستشفيات منها 506 حالات في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 9 آلاف و604 حالات.

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