شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردنى يحذر من السيناريو الأسوأ بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا قائلا إن ارتفاع الإصابات وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعلنا نستعد للسيناريو الأسوأ.
وأضاف الرزاز فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأول لفريق الدعم اللوجستي للصحة العامة الذي عقد الأربعاء في وزارة الصحة، لبحث آلية دعم الوزارة بالإعمال الإدارية واللوجستية في مختلف المجالات للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا في الأردن، أن الوضع لم يعد يحتمل استغراق ظهور نتيجة فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد لأيام، قائلا "عامل الوقت أصبح ضروري".
وأوضح الرزاز أن حجم التحدي في مواجهة الجائحة اختلف عن السابق خصوصا مع ازدياد عدد الإصابات.
وقال إن الأمر الذي يتطلب إجراءات استباقية وسريعة وفورية من جميع أجهزة الدولة مع الحرص على التشاركية في البنية التحتية للمنظومة الصحية سواء أكانت مستشفيات حكومية أو خاصة أو عسكرية.
وقال الرزاز إن دقة الأرقام أصبحت في غاية الأهمية ولا يجوز الاجتهاد في أي رقم متعلق بالمنظومة الصحية سواء الغرف المتاحة للعزل أو العناية الحثيثة أو أجهزة التنفس الاصطناعي، وكذلك عدد فرق التقصي وعدد الفحوص وعدد المختبرات التي تستقبل الفحوص وسرعة النتيجة والتصرف بالنتيجة.
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