شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب أكثر من 1000 شخص يوميا و 20% فقط من أسرة العناية متاحة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان الدكتور فراس أبيض، "أن المستشفيات في لبنان ستبلغ طاقاتها الاستيعابية الكاملة قريبا، سواء من حيث عدد الأسرّة في وحدات العناية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي"، وأضاف "نستطيع احتواء فيروس كورونا إذا سارعنا الى اتخاذ إجراءات عاجلة".

وذكر مدير المستشفى: الإجراءات الوقائية بسيطة لكن هناك كثير من الناس لا يلتزمون بها ولا يحافظون على المسافات الآمنة أو يرتدون الأقنعة، في شكل غير سليم، أو لا يرتدونها مطلقا، مضيفا "لسوء الحظ، فيروس كورونا موجود ويصيب أكثر من 1000 شخص يوميا في لبنان".

وأضاف مدير الميتسفي تتاح، 20 في المئة فقط من أسرّة العناية المركزة في لبنان، وفقد 424 شخصاً حياتهم ، من أصل 46,918 حالة تراكمية لافتا الى ان التجمعات الإجتماعية على إختلاف أنواعها من حفلات الزفاف والجنازات والحشود في الحانات والمطاعم أو في أي مكان آخر، والمرافق العامة التي تقدم الخدمات الأساسية- بما فيها المختبرات والصيدليات والعيادات وبعض المستشفيات- هي أماكن ينشط فيها خطر الإنتشار والعدوى ويجب على الجميع، من دون أي تردد، تطبيق التدابير الوقائية الصارمة. وفقا لبيان مركز الأمم المتحدة للإعلام بيروت

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فيما قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي "نحن جد ممتنون للفرق الطبية والأطباء والممرضات والموظفين التقنيين على جهودهم الهائلة والمستمرة لمواجهة كوفيد-19 ووقف انتشاره، وهم يعرضون حياتهم يوميا للخطر من أجل إنقاذ حياة الآخرين" أضافت "بينما نضمّ صوتنا الى أصواتهم، دعونا نضاعف جهودنا لضمان إستمرار إشراك الشعب في تتويج نجاح كل المحاولات في سبيل

وأضافت "معا، يمكننا ان نقلب الواقع ونحد من الإنتشار والإنتصار على الفيروس القاتل من خلال اتخاذ تدابير وقائية من شأنها أن تساعد في وضع حدّ للخسائر المتمادية في الأرواح وفقدان الوظائف والإضطراب الكبير في التعليم والبلبلة الهائلة التي تسود في مختلف أوجه الحياة الطبيعية".