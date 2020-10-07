ترامب يرفع السرية عن تحقيقات حول تدخل روسيا بانتخابات 2016

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وقال ترامب في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “سمحت برفع السرية الكاملة عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأمريكي، وهي خدعة روسيا، بالإضافة للوثائق المتعلقة بفضيحة البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون”.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد حذرت يوم أمس الثلاثاء , من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات الرئاسية المنعقدة بداية الشهر المقبل.
ورجحت الوزارة في تقرير أن روسيا قد تكون عنصر تأثير سري رئيسي، والجهة التي تبث معلومات مغلوطة ومعلومات مضللة داخل البلاد.
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