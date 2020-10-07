شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تستخدم أشعة «UVC» لتعقيم مقاعد طائراتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

بدأت الخطوط السعودية استخدام أشعة UVC فوق البنفسجية لتعقيم مقاعد طائراتها، بالتعاون مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية ، لتوفير كافة وسائل السلامة والوقاية لضيوفها وموظفيها.

وتعمل التقنية الجديدة من خلال إطلاق أشعة فوق البنفسجية لتعقيم أسطح المقصورة، خلال عشر دقائق في مقصورة متوسطة الحجم بالكامل، كما يقوم الجهاز بتعقيم جانبي المقصورة في نفس الوقت.

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وتجمع هذه التقنية بين الكفاءة وسرعة الإنجاز، ما تعد خطوة ضمن سلسلة من عمليات التعقيم التي تقوم بها “السعودية” لتأمين أعلى معايير السلامة.