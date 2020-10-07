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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تعتمد تحديث لائحة اشتراطات مغاسل الملابس ومشاغل الخياطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، اعتماد تحديث لائحة الاشتراطات لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار، عبر مشاركة المواطنين والقطاع الخاص.
وأوضح الحقيل أن التحديث يهدف لرفع جودة الخدمات، والتسهيل على المستثمرين، وتحسين المشهد الحضري، ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال.
ويُتوقع أن تسهم اللائحة الجديدة في زيادة حجم الأنشطة المذكورة، ورفع جودة الخدمات، وتقليص الوقت ولجهد، وتعزيز جودة الحياة.
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