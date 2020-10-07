شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة»: لبس الكمامة منذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تختلف من حالة إلى أخرى.
وشدد العبدالعالي خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا في المملكة، على ضرورة أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة ، مشيراً إلى أن القطاع الصحي من أهم المصادر .
وأكد العبدالعالي، أن لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.
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