شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حوار جديد من بودكاست ماذا بعد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هذه المرة من ألمانيا مع الصديق عامر نحكي قصة نجاح المهاجر الجديد،الذي اصبح المدرب الرياضي،وزميلنا صاحب بودكاست عربي المانيا هي حكايا تستحق ان نعيش فيها .



وكيف لك أن تصنع عالمك الخاص،وتحقق ذاك النجاح الذي تسعى له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حوار جديد من بودكاست ماذا بعد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.